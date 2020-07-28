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28.07.2020 19:03
Рубрика: Власть

Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Автомобильные магистрали Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой будут расширены до четырех полос. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Прорабатывается технико-экономическое обоснование этих проектов, - сказал Аксенов. - В ФЦП эти дороги еще не включены. Но, это лицо Крыма, и эти дороги тоже войдут в программу.

ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличили на 300 млрд рублей

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с рабочей поездкой, также сообщил, что значительная часть финансирования ФЦП развития республики до 2024 года будет направлена на дорожное строительство и реконструкцию дорог полуострова.

- На транспортное строительство в новой ФЦП запланировано 136 миллиардов рублей, - уточнил Марат Хуснуллин. - В течение месяца будет уточнен план работы, и после этого будем переходить к проектированию.

В частности, помимо уже упомянутых автодорог запланировано строительство юго-восточной объездной Симферополя Трудовое - Перевальное, что позволит транзитному транспорту, следующему на южный берег Крыма, не заезжать в столицу республики. Это разгрузит ее дороги. Кроме того, будут реконструированы дороги Симферополь - Алушта - Ялта, а также Белогорск - Приветное. Впервые прозвучало намерение включить в ФЦП автодорогу Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
На трассе "Таврида" открыли четыре полосы от Керчи до Симферополя

В этом году в Крыму будет сдана федеральная трасса "Таврида" протяженностью 250,7 километров от Керчи до Севастополя. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, осмотрев стройку выразил уверенность, что этот объект будет сдан досрочно.

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