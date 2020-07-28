Экс-чиновник Севастополя обвинен в пропаже 2 млрд рублей

Бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасова обвинен в причинении ущерба бюджету на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

Напомним, Тарасов был арестован осенью 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта на строительство канализационных очистных сооружений "Южные". В июле 2018 года по тому же делу был взят под стражу экс-директор управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя Александр Антюфеев. Он подписал с подрядчиком дополнительное соглашение, в результате которого аванс на сумму 2,056 миллиарда рублей был перечислен не в госказначейство, а на счет в ОФК-Банк, а которого через несколько месяцев была отозвана лицензия. Средства до сих пор не вернулись в бюджет, стройка заморожена.

Как сообщили в СК, Тарасов обвиняется в организации превышения должностных полномочий другим должностным лицом с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 33, пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ).

Следователи установили, что в декабре 2017 года Михаил Тарасов дал незаконное указание Александру Антюфееву заключить госконтракт на строительство канализационных очистных сооружений и подписать дополнительное соглашение, которым было исключено условие об обязательном казначейском сопровождении.

- Это позволило расходовать денежные средства на цели, не предусмотренные государственным контрактом. Указанные действия повлекли тяжкие последствия. Региональному бюджету причинен значительный ущерб в размере более двух миллиардов рублей, - отметили в СК.

Тарасову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, на его имущество стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест. Дело направлено в суд.

Уголовное дело в отношении Антюфеева также рассматривается в суде.

Михаил Тарасов работал в правительстве Севастополя с сентября 2017 по сентябрь 2019 года.