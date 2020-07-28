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28.07.2020 12:15
Рубрика: Экономика

В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает новые поезда, которые с августа свяжут столицу Крыма с Адлером и Ростовом-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
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Из Симферополя раз в три дня будет выходить поезд, в котором будут вагоны и до Адлера, и до Ростова-на-Дону. На станции "Разъезд 9-й километр" поезд из Симферополя сделает остановку, и пассажирский состав трансформируют в два, один из которых продолжит следовать в Адлер, а другой направится в Ростов-на-Дону.

- Теперь расстояние между южными городами стало преодолевать еще проще и комфортнее, - рассказал гендиректор транспортной компании Александр Ганов. - Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова.

Первый состав двухгруппного поезда "Таврия" № 315/316 Симферополь - Адлер с купейными и плацкартными вагонами отправится 11 августа в 19 часов 10 минут с вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16 часов 42 минуты, а в Ростов-на-Дону - в 11 часов 56 минут.

Поезд № 315/316 Симферополь - Адлер проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути - 19 часов.

Фото: Пресс-служба "Южной пригородной пассажирской компании"
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Поезд № 415/416 сообщением Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевская и Староминская, общее время в пути из Симферополя до станции Ростов-Главный составит 15 часов.

Билеты в новые пункты назначения будут выложены в кассах и на сайте компании до конца текущей недели. Поезда "Таврия" уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, Челябинском, а Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом. Также поезда отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова в Евпаторию.

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