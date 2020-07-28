На Среднем Урале за сутки выписали рекордное число пациентов с COVID-19

Сразу 509 человек, полностью победивших коронавирунсую инфекцию, за минувшие сутки покинули свердловские больницы. По данным опертшаба, это рекордно большое число выписавшихся за всю пандемию.

Что касается новых выявленных случаев, то таковых 209 (общее количество зафиксированных в регионе случаев на сегодня - 19934).

Состояние 148 пациентов медики оценивают как тяжелое, 124 из них лежат в реанимации, в том числе 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Также подтверждено еще три случая смерти больных COVID-19 (общее число погибших из-за болезни - 243 человека).

Накануне, напомним, губернатор принял решение вновь продлить ряд ограничений в регионе до третьего августа. "Эпидемическая ситуация в области стабильная. Система здравоохранения в целом с нагрузкой справляется. Тем не менее, исходя из опыта, принято решение сохранить ряд ограничительных мер", - уточняет департамент информационной политики.

Таким образом, на Среднем Урале остается пока в силе масочный режим, соблюдение социальной дистанции и самоизоляция для пожилых и хронически больных местных жителей.

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