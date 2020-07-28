В России отзывают самую дорогую модель Mercedes: мотор может "стукануть"

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании, которая затрагивает 1019 автомобилей Mercedes-Benz S-Class. У автомобилей могут не выдержать заглушки двигателя, обеспечивающие герметичность системе охлаждения агрегата.

Под сервисную акцию попали седаны Mercedes-Benz S-Class (W222) и купе и кабриолеты S-Class (W217). Автомобили, у которых может быть обнаружен дефект, были реализованы с 2017 по 2019 годы. Определить, попадает ли Mercedes-Benz S-Class под отзыв, можно самостоятельно, сравнив VIN машины со списком номеров, опубликованных Росстандартом.

Исправление дефекта будет произведено путём замены заглушек двигателя.

В России цена на седан Mercedes-Benz S-Class начинается от 8 230 000 рублей, купе стоит минимум 7 930 000 рублей, купить кабриолет можно начиная от 11 170 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что Mercedes-Benz готовит премьеру нового поколения S-Class: она состоится в сентябре.