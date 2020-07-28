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27.07.2020 09:13
Рубрика: Видео

Видео: вертолет порубил лопастями фургон грузовика

Текст: Вадим Давыденко

Автомобильный транспорт и транспорт авиационный несовместимы в одном дорожном пространстве, как конь и трепетная лань в одной упряжке, как гений и злодейство, как лед и пламень, и если вдруг оказываются рядом на трассе легковушки и внезапно приземлившийся самолет, то это уже гарантированное ЧП и тема видео для YouTube с миллионами просмотров.

Фото: скриншот https://twitter.com/kinniku12/
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На этот раз на узенькой дорожке в бразильском Риу-Бранку (штат Акри) пересеклись пути небольшого вертолета и грузового фургончика, перевозившего медицинские отходы. Как и зачем винтокрылая машина оказалась на площадке так близко к муниципальной автостраде, столбам ЛЭП и заборам, пока неясно. Возможно, посадка была вынужденной.

Но почему водитель фургона не заметил в гуще автотранспорта непривычный силуэт вертолета? Как не услышал шум его двигателя и винтов (не менее 85 децибел, что легко перекрывает звуки всех машин вокруг вместе взятых)?

О том, что произошло ДТП, растяпа-шофер догадался лишь когда мелькающие лопасти стали крошить крышу его фургона и подбираться к кабине. К счастью, сам водитель при этом не пострадал, как и пилот вертолета и его экипаж, а вот фургончик и лопасти винтокрылой машины ремонту не подлежат.

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