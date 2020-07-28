Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" объявлен в розыск

Этот шаг следствия был ожидаем, так как о расследовании преступления Юрия Белойвана ранее СМИ рассказала заместитель главы СК Елена Леоненко.

Как объяснили корреспонденту "РГ", в СК по Москве расследуется уголовное дело по статье 199.2 УК РФ - "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам". Фигурантом дела и стал Белойван.

Проблемы у сети популярных московских ресторанов начались еще шесть лет назад с проверок налоговой.

В 2014-2015 годах налоговой инспекцией была проведена проверка ООО "Золотой Рассвет", которая осуществляет ресторанную деятельность, в том числе сети "Корчма Тарас Бульба". Руководитель этой группы компаний Юрий Белойван знал о том, что его компания должна быть привлечена к налоговой ответственности. Чтобы воспрепятствовать взысканию доначисленных сумм неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года он обеспечил государственную регистрацию другой подконтрольной организации ООО "Лидер К". После выставления налоговым органом требования об уплате Обществом налога, пени, штрафа по вынесенному решению о привлечении данной организации к налоговой ответственности, Юрий Белойван не оплатил в установленный срок сумму недоимки в размере 57 млн рублей. После вынесения налоговым органом решения о взыскании налога, пени, штрафа Белойван прекратил деятельность общества, продолжив деятельность ресторана от лица вновь созданной организации ООО "Лидер К". Таким образом сокрыл денежные средства от налоговых органов и воспрепятствовал их поступлению в бюджет- объясняют в Следственном ведомстве.

Напомним, ровно год назад приговором суда Юрий Белойван был признан виновным в совершении восьми преступлений по статье - "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере". Общая сумма "уклонения" - более 650 млн рублей.

В СК говорят, что Белойван во время следствия полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. И суд дал ему всего два года колонии общего режима. Позже Мосгорсуд смягчил и этот приговор на 3 месяца. А уже спустя еще полтора месяца - в ноябре 2019 года по ходатайству администрации колонии, суд освободил Белойвана от отбывания наказания из-за болезни.

В суде Белойван клялся, что долг обязательно погасит, правда, по частям. Ему поверили. Но он после освобождения из-под стражи фактически скрылся. Поэтому столичное СК сделало следующее заявление: После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам общества, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск.