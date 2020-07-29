Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков

Пока неясно, насколько эффективным будет внедрение алкозамков для водителей и стоит ли вообще тратить деньги на разработку данной технологии. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Минпромторг намерен по примеру стран ЕС внедрить в России массовую установку на автомобили алкозамков, способных блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя.

"Инициатива, с одной стороны, в тренде. В принципе, по этому пути сейчас идет мир. Но вопрос на самом деле непростой… Пока не очень понятно, насколько это вещь хорошо работает, надежна ли она", - сказал Моржаретто, которого цитирует RT.

По его мнению, в "любой стране найдутся умельцы, которые захотят обойти такую штуку". "Поэтому неясно, насколько это будет эффективно и стоит ли тратить такие деньги", - считает эксперт.