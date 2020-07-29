Константин Хабенский и Зельфира Трегулова - о витебских авангардистах

В свет вышла новая серия уникального проекта "Третьяковка с...". В ней народный артист России Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказывают о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки.

Зельфира Трегулова: мне было очень интересно работать с Константином Хабенским. tretyakovgallery.ru

Всего в ленте девять занимательных историй, посвященных выдающимся художникам этого периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.

Зельфира Трегулова и Константин Хабенский представят зрителю такие знаменитые полотна, как "Купание красного коня" Петрова-Водкина, "Венчание" Шагала, "Москва" Лентулова, "Портрет Евгении Ивановны Киркальди" кисти Машкова...

Марк Шагал родился в Витебске. Он-то и пригласил Казимира Малевича в родной город преподавать. В праздники Витебск словно преображался - местные художники из созданного Малевичем объединения УНОВИС (учредители нового искусства) украшали рисунками трамваи, магазины, кофейни, библиотеки, фасады зданий и даже трибуны для ораторов. Творили в стиле супрематизма, когда художники переходили к простым формам и вместо пейзажей и портретов изображали цветные круги и квадраты. Уновисцы активно экспериментировали с плакатами и афишами.

В 1920 году обиженный Шагал навсегда уехал из Витебска: "Однажды, когда я в очередной раз уехал доставать для школы хлеб, краски и деньги, мои учителя подняли бунт, в который втянули и учеников. Да простит их Господь!"

Казимир Малевич еще несколько лет продолжал в одиночку творить в Витебске, пока тоже не уехал в Петроград в 1922 году.

В Великую Отечественную войну Витебск был практически полностью разрушен немцами. Старинное здание училища сохранилось в отдельных фрагментах, по чертежам и старым фотографиям его реконструировали и открыли в нем в 2018 году мультимедийный музей. Кстати, во время "Славянского базара в Витебске-2020" здесь проходила жеребьевка конкурсантов.

- Я счастлива, что темой новой серии проекта "Третьяковка с..." стал русский авангард, который для многих до сих пор остается некоей терра инкогнита, - рассказала Зельфира Трегулова. - Публике трудно настроиться на правильную волну, не воспринимать это искусство как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение - мировоззрение ХХ века. Мне было очень интересно работать с Хабенским. Наш диалог строился как разговор двух людей с разными точками зрения. Константин задавал вопросы, выражал несогласие, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард.

Кстати

В декабре 2018 года генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой был вручен орден Франциска Скорины. Торжественная церемония состоялась в Москве в Посольстве Беларуси в России. В соответствии с указом Президента Беларуси этой высокой награды Зельфира Трегулова удостоена за особые заслуги и значительные успехи в деле укрепления и развития белорусско-российских культурных связей.

Вручая орден, Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что Зельфира Трегулова инициировала серию совместных с Беларусью проектов в культурной сфере.