Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы. Как считает автор статьи в издании Baijiahao, РФ сосредоточилась на разработке комплексов, не имеющих аналогов в мире.

Отмечается, что мощь флота, о которой говорил в приветственном слове президент страны Владимир Путин, не преувеличена. Только в Петербурге и Калининграде в параде были задействованы 46 кораблей и судов, среди которых новейший фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки, цитирует китайское издание "ИноСМИ". И это не считая авиации - истребителей Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтового бомбардировщика Су-24, самолетов-амфибий Бе-200 и Бе-12 и других.

Россия активно модернизирует свой флот: разрабатываются не имеющие аналогов в мире гиперзвуковые ударные комплексы, беспилотные подводные аппараты и другие виды современной техники и вооружения. Baijiahao отмечает и тот факт, что гиперзвуковое оружие в перспективе станет главным козырем ВМФ. Этими ракетами оснастят фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов", которые будут строить в Санкт-Петербурге. На вооружение ВМФ они поступят в 2025-2026 годах.

Автор статьи делает вывод, что ВМФ РФ в настоящее время не планирует развивать авианосцы. На первый план выходят корабли с гиперзвуковым оружием, что экономически выгоднее.