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Рубрика: Общество

Орбиту МКС скорректируют в преддверии запуска "Союза МС-17"

В среду, 29 июля, специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш проведут очередной маневр по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС). Это необходимо для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-17".

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По данным "Роскосмоса", коррекция будет осуществлена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14". Их включат в 16:42 мск на 336,3 секунды, что позволит увеличить высоту орбиты МКС на 1100 метров до 419,1 километра над Землей, пишет ТАСС.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на октябрь этого года. В состав экипажа войдут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Напомним, что 11 июля специалисты уже корректировали орбиту станции - она была уменьшена на 900 метров. Это было сделано для подготовки рабочей орбиты перед предстоящей стыковкой. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" доставил 23 июля на МКС запасы топлива, воды, а также средства жизнеобеспечения и все необходимое для проведения космических экспериментов.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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