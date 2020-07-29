Песков рассказал про тестирование Путина на коронавирус

Президент России продолжает тестироваться на коронавирус по мере необходимости, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков снова заверил журналистов, что со здоровьем Владимира Путина все хорошо, и он активно работает.

На вопрос о том, продолжает ли президент тестироваться, его пресс-секретарь ответил: "Конечно же продолжает. По мере необходимости, по рекомендации врачей, конечно же, он тестируется".

В Кремле не знали о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко перенес коронавирус бессимптомно. "Ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, живы и здоровы. Все нормально", - успокоил Песков представителей СМИ.

"Что касается нашего президента, то вчера мы уже отвечали: с ним все хорошо, здоровье в порядке. Как вы видите, активно работает", - заверил представитель Кремля.