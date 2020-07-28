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28.07.2020 18:42
Рубрика: Власть

Песков заявил о хорошем здоровье Путина

Текст: Кира Латухина

У президента России Владимира Путина все нормально со здоровьем. Об этом заявили в Кремле после новости о коронавирусе у белорусского лидера Александра Лукашенко, который он перенес бессимптомно.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС в ответ на вопрос о здоровье Владимира Путина в связи с этим фактом: "Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается".

Напомним, что Путин и Лукашенко встречались 24 июня на Параде Победы в Москве, а затем 30 июня на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

О том, что он бессимптомно переболел коронавирусом, заявил сегодня сам Лукашенко. "Как я и говорил, 97 процентов населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", - цитирует главу Беларуси агентство БЕЛТА. "Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - сказал он. "Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - заключил Лукашенко.

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