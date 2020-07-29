Про Хана Соло снимут сериал

Художественный фильм 2018 года "Хана Соло. Звездные войны. Истории" провалился в прокате, при бюджете в 275 миллионов долларов собрав только 392 и заставив студию пересмотреть свое отношение к другим планировавшимся спин-оффам основной серии Star Wars.

Но это, естественно, не значит, что кто-то собирается ставить крест на одном из самых популярных персонажей франшизы. В частности, передает Star Wars Unity, есть инсайдерская информация, что у Хана появится собственный сериал на Disney+.

Как напомнил портал, информация о возможном возвращении авантюриста зафигурировала еще в прошлом году, но тогда лишь в контексте шоу про ОПГ "Багровый рассвет" и "Черное солнце". Теперь же речь именно о персональном сериале Соло. Который стартует с того места, где закончился полнометражный фильм.

Соответственно, все основные герои картины могут вернуться к своим ролям - начиная с Олдена Эренрайка.

Более того, по-прежнему велика вероятность, что свой сериал появится и у Лэндо Калриссиана.