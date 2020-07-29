Движение на месте столкновения автобуса и "Газели" в Москве восстановлено

Движение на участке Рязанского проспекта в Москве, где произошло столкновение автобуса и "Газели", восстановлено. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Оба транспортных средства убраны с дороги, движение по проспекту в сторону Москвы, ограниченное, пока на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, нормализовалось.

В дептрансе, где ранее заявили о том, что водитель "Газели", возможно, был пьян, также сообщают, что он превысил скорость почти на 30 километров в час. Напомним, при столкновении автобуса и машины один человек погиб, еще шестеро пострадали.