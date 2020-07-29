В Башкирии завели дело после столкновения автобуса и двух грузовиков

По факту аварии с пассажирским автобусом в Салаватском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По предварительным данным, 28 июля во время дождя водитель грузовика MAN на опасном участке с поворотом не справился с управлением и допустил занос пустого полуприцепа на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. После этого Ford врезался в попутно следовавший груженный арматурой "КамАЗ". Две пассажирки автобуса погибли на месте, шестерым понадобилась помощь врачей.

В МВД уточнили: водители в момент аварии были трезвыми. Сейчас уголовное дело передали в специализированный отдел Главного следственного управления МВД по РБ. Для установления причин и обстоятельств ДТП будут проведены необходимые экспертизы.

По факту аварии также проводит проверку прокуратура РБ.