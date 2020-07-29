Новости

Пентагон обеспокоила растущая мощь российских и китайских систем ПВО 10:20
Карантинные ограничения в Казахстане продлили до середины августа 10:17
Собаки смогли выявить коронавирус 10:15
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 10:14
В Якутии завели дело о незаконной добыче золота на 5 млн рублей 10:13
На Кубани реки вышли из берегов и затопили жилые дома 10:09
Уральский депутат получил 11 лет тюрьмы за убийство жены 10:09
В Башкирии завели дело после столкновения автобуса и двух грузовиков 10:07
Самые бюджетные универсалы российского рынка 10:00
Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан 09:50
Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров 09:45
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие 09:44
В Москве 80% КТ-центров вернулись к оказанию плановой помощи 09:36
Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят 09:32
Консульство РФ в Дананге закрылось из-за вспышки нового типа коронавируса 09:15
На Дону отложили снятие ограничений из-за роста случаев COVID-19 09:11
КамАЗ зарегистрировал загадочную аббревиатуру 09:00
Устроивший ДТП с автобусом водитель "Газели" мог быть пьян 08:55
В греческом портовом городе Пирей прогремел сильный взрыв 08:48
В ТиНАО расширили проезжую часть на отрезке Пыхчево-Яковлево 08:47
Гастроэнтеролог назвала опасные напитки при проблемах с пищеварением 08:28
В Московском зоопарке приняли пополнение 08:27
У главы Чукотки не подтвердился коронавирус 08:09
Врачи рассказали об аномалии, вызывающей рак желудка 07:35
В Башкирии прокуратура начала проверку по ДТП с пассажирским автобусом 07:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
29.07.2020 10:07
Рубрика: Происшествия

В Башкирии завели дело после столкновения автобуса и двух грузовиков

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

По факту аварии с пассажирским автобусом в Салаватском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото: первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
Видео: В Ижевске пьяный водитель автобуса врезался в бетонный забор

По предварительным данным, 28 июля во время дождя водитель грузовика MAN на опасном участке с поворотом не справился с управлением и допустил занос пустого полуприцепа на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. После этого Ford врезался в попутно следовавший груженный арматурой "КамАЗ". Две пассажирки автобуса погибли на месте, шестерым понадобилась помощь врачей.

В МВД уточнили: водители в момент аварии были трезвыми. Сейчас уголовное дело передали в специализированный отдел Главного следственного управления МВД по РБ. Для установления причин и обстоятельств ДТП будут проведены необходимые экспертизы.

По факту аварии также проводит проверку прокуратура РБ.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан РГ-Видео

Главное сегодня

Трубоукладчик "Академик Черский" больше не принадлежит "Газпрому"
В России задумались над массовой установкой алкозамков на автомобили
В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса
Закупки "Роскосмоса" могут засекретить
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина