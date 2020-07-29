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29.07.2020 08:49
Рубрика: Культура

Больше, чем выставка

В годы войны в Новосибирске работал еврейский театр
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 166(8220)
В Новосибирском краеведческом музее открылась выставка "Живы и веселы", рассказывающая о деятельности Белорусского государственного еврейского театра (БелГОСЕТ) в годы Великой Отечественной войны.
В экспозиции витрины соседствуют со средствами мультимедиа. Фото: Татьяна Кравченко/РГ В экспозиции витрины соседствуют со средствами мультимедиа. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В экспозиции витрины соседствуют со средствами мультимедиа. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Как оказалось, мало кто помнит, что с 1942 по 1946 годы в Новосибирске в эвакуации работал Белорусский еврейский театр. Его разместили в здании Дома Ленина, в самом центре города, вместе с новосибирским ТЮЗом. Спектакли играли на идише. За годы войны коллектив театра дал около трехсот спектаклей в Новосибирске, их посетили свыше ста тысяч зрителей. Более полутысячи концертов прошли на предприятиях, в колхозах, госпиталях, в воинских частях, в том числе на передовой.

Фото: БЕЛТА
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Как отметила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, это международный музейный проект, и он больше, чем просто выставка. Чтобы он состоялся, его авторам, в числе которых Новосибирский краеведческий музей и Сибирское музейное агентство, потребовалось более двух лет. С информацией и экспонатами помогали музеи, библиотеки, архивы России, Белоруссии, Литвы, а также Еврейский общинный дом Санкт-Петербурга, Музей синагоги на Большой Бронной. Музыкальное оформление экспозиции обеспечили студенты и преподаватели Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки.

- Это не исследование, а скорее расследование, сбор по крупицам разрозненных фактов о БелГОСЕТе, - отмечает координатор проекта Артем Готлиб. - Когда я начал этим заниматься, то первым делом расспросил свою бабушку. Оказалось, она посещала спектакли театра, а местные газеты писали о постановках.

В витринах представлены документы, фотографии, личные вещи, а в мультимедийном комплексе - воспоминания сотрудников и музыка из спектаклей театра. Композитору Андрея Молчанову, удалось восстановить, переосмыслить и представить новосибирской публике музыкальные произведения режиссера театра Льва Литвинова (Гуревича), объединенные в "БелГОСЕТ-сюите". В исполнении шансонье Псоя Короленко и музыкантов Брасс квинтета "54" получили новое звучание представленные на выставке песни Якова Розенфельда и Самуила Полонского.

P.S.

Один из спектаклей БелГОСЕТа назывался "Лэбэдик ун фрэйлех" ("Живы и веселы"). Авторы проекта уверены, что в этом и состоит смысл профессий артиста и музыканта - дарить людям радость и надежду, чтобы зрителям на душе стало хоть чуточку легче, чтобы они ощутили, что, несмотря ни на что, люди все еще живы и впереди непременно Победа.

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