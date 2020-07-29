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29.07.2020 09:45
Рубрика: Происшествия

Площадь пожара в уральском заповеднике превысила 120 гектаров

Текст: Юлия Мякишева

В заповеднике на севере Свердловской области за сутки площадь пожара увеличилась в два раза.

Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
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Накануне на странице природного комплекса в социальной сети "ВКонтакте" сообщалось, что площадь пожара составляет 65 гектаров. Но на вечер вторника эта цифра составила 120 гектаров, передает "Интерфакс".

Известно, что открытый огонь ликвидирован, но продолжается тление. Продвижение пожара остановлено. Проложена минерализованная полоса по контуру. В заповеднике продолжит работать вертолет для сброса воды и разведки территории.

На утро вторника в тушении было задействовано 89 человек, еще 52 лесных пожарных прибыли на место к вечеру вторника. Работает семь единиц техники.

Напомним, о пожаре стало известно 18 июля. Изначально тлел мох, а потом огонь перекинулся на верхушки деревьев. Ситуацию осложнило то, что до места пожара можно только дойти пешком, машина останавливалась в четырех километрах, источник воды находится в трех километрах. Первые дни стояла аномальная жара, и работы приходилось сворачивать около полудня.

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