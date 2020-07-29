Самые бюджетные универсалы российского рынка

С каждым годом всё больше россиян пересаживается с седанов и хэтчбеков на универсалы и кроссоверы. "Российская газета" представляет четыре наиболее дешёвых "сарая" на рынке России.

Lada Granta

Цены на Lada Granta в кузове универсал лежат в диапазоне от 497 900 до 694 800 рублей. Автомобиль предлагается с 1,6-литровым бензиновым "восьмиклапанником" на 87 л. с. и пятиступенчатой "механикой", с 1,6-литровым "атмосферным" мотором мощностью 98 л. с. и четырёхступенчатым "автоматом" Jatco, а также с 1,6-литровым 106-сильным двигателем, который агрегатируется пятиступенчатой МКП или вазовской AMT.

Универсал Lada Granta отличается компактными размерами: 4084х1700х1504 мм, колёсная база 2476 мм, объём багажного отделения с широким погрузочным проёмом - 355 литров, при сложенном заднем диване полезный объём увеличивается до 670 литров. К слову, лифтбек Lada Granta имеет 440 литров и 760 литров багажного объёма соответственно.

К преимуществам "бюджетника" можно отнести привлекательный прайс, недорогое обслуживание, оснащение, выбор между силовыми агрегатами, энергоёмкую подвеску, достойную динамику со 106-сильным агрегатом. Из недостатков отметим короткий задний свес, маленький багажник, тесный задний ряд, посредственную шумоизоляцию, "восьмёрочную" управляемость, недостаточную стойкость к коррозии.

Lada Largus

Lada Largus стоит от 635 900 до 789 900 рублей. Машина оснащается вазовскими 1,6-литровыми "атмосферниками" мощностью 87 л.с. или 106 л.с. Моторы работают в паре с безальтернативной пятиступенчатой механической коробкой передач.

Универсал можно выбрать в 5- или 7-местной компоновке салона. В первом варианте объём багажника составляет 560 литров, во втором - 135 литров. Сложенные кресла дают сразу 2350 литров полезного пространства.

К плюсам Lada Largus относятся доступная цена, распашная дверь, большая площадь бокового остекления, габаритная высота в 1670 мм, всеядное шасси, повышенная вместительность. Минусами являются устаревший дизайн экстерьера, утилитарный интерьер, отсутствие современного оснащения, слабая шумоизоляция, повышенный расход топлива на трассе, отсутствие более мощного двигателя и автоматической трансмиссии.

Кстати говоря, осенью текущего года в продаже должен появится рестайлинговый Lada Largus с полностью оригинальным передком в фирменном Х-стиле Lada и абсолютно новым салоном.

Lada Vesta SW

Lada Vesta SW является самым современным и красивым универсалом от АвтоВАЗа. Диапазон цен на модель от 732 900 до 1 015 900 рублей. В линейку двигателей Vesta SW входят "атмосферники" объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106, 113 и 122 л. с. соответственно. 106- и 122-сильные моторы работают в связке с "ручкой" на пять передач, 113-сильный двигатель "дружит" с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E.

Lada Vesta SW обладает уникальным обликом с покатой крышей, вместительным и продуманным багажным отделением с нишами, крючками и двойным полом. Под полкой багажника объём составляет 480 литров, но при сложенной спинке заднего дивана погрузочная площадь достигает сразу 825 литров.

К преимуществам универсала также относят оснащение, высокий клиренс в 178 мм, просторный салон с достойной шумоизоляцией, неплохую управляемость, сочетание энергоёмкого шасси с хорошей плавностью хода. К недостаткам перечислим качество исполнения пластика, не самую современную (по сравнению с конкурентами) светотехнику, щиток приборов, мультимедиа, а также массивные кузовные стойки, которые затрудняют обзор.

Kia Ceed SW

Цены на Kia Ceed SW начинаются с 1 194 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 709 900 рублей. Модель можно выбрать с бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра мощностью 100 л.с., с 1,6-литровым "атмосферником" на 128 сил, а также со 140-сильным турбомотором рабочим объёмом 1,4 литра. Коробки - шестиступенчатая "механика", шестидиапазонный "автомат", шестиступенчатый "робот".

Kia Ceed SW третьего поколения отличается модным внешним видом с классической формой кузова универсала. Объём багажного отсека - внушительные 600 литров, при сложенном диване получается 1650 литров. Внутри предусмотрены рельсовые направляющие, различные ниши и крючки.

Другие плюсы корейского "вагона": отличная управляемость, современное внутреннее убранство, безопасность, богатое оснащение.

Минусы тоже имеются: жёсткая для российских дорог ходовая часть, низкий дорожный просвет в 150 мм, маленькие наружные зеркала.