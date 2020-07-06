Полный комплект: появились новые фото обновленного фургона Lada Largus

В Сеть уже выкладывали фотографии прототипов пассажирского универсала Largus Facelift и его Cross-версии. Теперь группа AvtoVAZ News опубликовала снимки обновленного фургона Largus.

Тестовый экземпляр также проходит финальные тесты на дорогах общего пользования в Тольятти. Грузовая модификация Largus оснащается наружными зеркалами от Lada Vesta, пластиковым жабо с форсунками омывателя, новой штатной антенной на крыше.

Если сзади и сбоку фургон Largus остался прежним, то спереди автомобиль получил полностью оригинальную "маску" в фирменном Х-стиле бренда Lada.

Прогнозируется, что обновлённый Largus обзаведётся абсолютно новым интерьером с панелью от Renault Duster и с элементами от Xray Cross.

Техническая часть коммерческой модели не изменилась. На машину устанавливаются вазовские 1,6-литровые "атмосферники" мощностью 87 л.с. или 106 л.с. Двигатели работают в связке только с пятиступенчатой "механикой". В данным момент фургон Largus стоит от 619 900 до 730 900 рублей.

В серию рестайлинговый Lada Largus пойдёт в ближайшие месяцы, а в продаже он появится уже осенью.