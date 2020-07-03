Обновленный Lada Largus Cross: первые фото

В Тольятти заметили прототип Cross-версии Lada Largus Facelift. Фото (https://vk.com/wall-188649544_3401) распространил паблик AvtoVAZ News.

Тестовый прототип проходит дорожные и доводочные ис

пытания на дорогах автограда. Сообщается, что автомобиль имеет чёрную глянцевую решётку радиатора с крупной ячеистой структурой. На универсале фургоне решётку формируют две крупные ламели. Помимо этого, декоративные элементы интерьера также покрашены в чёрный глянец.

Lada Largus Cross обладает защитным пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом, специальными настройками шасси, 16-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна, доработанным салоном.

Главное - в рамках фейслифта Largus получил Х-образное оперение с фарами от Renault Logan 2, а также новые бампер, капот и крылья. Боковина и корма машины не изменились. Автомобиль оснащается "вестовскими" боковыми зеркалами с электроскладыванием, пластиковым жабо с форсунками омывателя, новой штатной антенной на крыше. Ожидается внутреннее убранство с видоизменённой панелью от Renault Duster и унифицированными деталями от Xray Cross.

Largus Cross оснащается 1,6-литровым бензиновым дви

гателем ВАЗ-21129 (106 л.с.) и пятиступенчатой механической КП. Сегодня Cross-универсал стоит от 795 900 до 819 900 рублей.

Серийное производство рестайлингового Lada Largus начнётся в ближайшие месяцы. Продажи стартуют осенью текущего года.