Обновленный Lada Largus Cross: первые фото

В Тольятти заметили прототип Cross-версии Lada Largus Facelift. Фото (https://vk.com/wall-188649544_3401) распространил паблик AvtoVAZ News.
Тестовый прототип проходит дорожные и доводочные исуниверсале и фургоне решётку формируют две крупные ламели. Помимо этого, декоративные элементы интерьера также покрашены в чёрный глянец.
Lada Largus Cross обладает защитным пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом, специальными настройками шасси, 16-дюймовыми колёсными дисками оригинального дизайна, доработанным салоном.
Главное - в рамках фейслифта Largus получил Х-образное оперение с фарами от Renault Logan 2, а также новые бампер, капот и крылья. Боковина и корма машины не изменились. Автомобиль оснащается "вестовскими" боковыми зеркалами с электроскладыванием, пластиковым жабо с форсунками омывателя, новой штатной антенной на крыше. Ожидается внутреннее убранство с видоизменённой панелью от Renault Duster и унифицированными деталями от Xray Cross.
Largus Cross оснащается 1,6-литровым бензиновым дви
Серийное производство рестайлингового Lada Largus начнётся в ближайшие месяцы. Продажи стартуют осенью текущего года.