Как обновится Lada Largus: полный список изменений

Новый Lada Largus получит большой объем изменений. Об этом сообщает ресурс AvtoVAZ News со ссылкой на сотрудников тольяттинского автогиганта, непосредственно связанных с производством и тестированием машины. Как и сообщалось ранее, многие новые детали универсал позаимствует у других моделей альянса.

Если верить представленному описанию, то у Largus будут измененные капот, крылья, передний бампер и решетка радиатора, а также другие противотуманные фары. Головную оптику универсал получит от своего ближайшего "родственника" на нашем рынке - Renault Logan. Правда, без светодиодных полосок. Форсунки омывателя лобового стекла перенесут с крышки капота на пластиковое жабо. Зеркала заднего вида Largus получит от Lada Vesta. Они, как и положено, с подогревом. При этом у машины должен появиться обогрев ветрового стекла.

В салоне тоже немало узнаваемых по другим машинам элементов. Так, "приборка" взята у Renault Duster, хотя ее и планируется переработать. От французов перейдет и мультимедийная система с небольшим экраном, которой прежде утилитарный универсал не имел. Изменится центральный тоннель. С него уберут все прежние кнопки. Управление стеклоподъемниками появится на дверных картах. А клавиши включения подогрева установят на центральной консоли. Причем температурный режим будет трехступенчатым, а еще добавится подогрев второго ряда. Пассажирам понравится также USB-гнездо на тыльной части тоннеля.

Многофункциональное рулевое колесо и передние сиденья с подлокотником Largus получит от Lada Xray Cross. Среди выведенных на руль функций - круиз-контроль, обогрев руля, громкая связь и управление аудиосистемой. Ключ замка зажигания станет выкидным. Должна добавиться камера заднего вида, передние и задние парктроники.

"Задняя часть без изменений, как и механическая. Остались те же двигатели и коробка", - пишет источник. Означает ли это, что у автомобиля останется 7-местный вариант, пока неизвестно. Сомнений возникают из-за того, что до сих пор ни один инсайдер не упоминал наличие варианта с третьим рядом.

Ресурс уточняет, что начало серийного производства, по всей видимости, сдвинется ближе к концу года. И до этого времени, разумеется, многое может измениться. Недаром опытную партию из трех десятков машин с января испытывают во всевозможных условиях, в том числе "на севере страны". Скорее всего, актуальность таких тестов будет выше с возвращением холодов. Все выявленные огрехи будут учтены при выпуске так называемой предсерийной партии. И вот она будет уже максимально близка к окончательному варианту.

Отметим, что "РГ" ранее предположила, как может выглядеть новый Lada Largus, учитывая информацию инсайдеров и первые фото машины в камуфляжной пленке.

Напомним, сейчас модель продается с моторами 1.6 мощностью 87 и 106 л.с. в паре с безальтернативной 5-ступенчатой "механикой". Пятиместный универсал стоит от 627 900 рублей, 7-местный - от 706 900, фургон - от 611 900 рублей.