Власти КНДР призвали дипломатов не покидать Пхеньян из-за коронавируса

Власти Северной Кореи рекомендовали иностранным дипломатам воздержаться от поездок по стране из-за возможной вспышки коронавируса в городе Кэсон. Об этом в Facebook сообщило российское посольство в Пхеньяне.

Соответствующую ноту протокольного департамента МИД КНДР дипломаты получили 28 июля. Власти республики рекомендуют не выезжать за пределы Пхеньяна, отказаться от проведения массовых мероприятий и не посещать места скопления людей, а также носить маски, пишет ТАСС. Протокольный департамент выразил надежду на то, что сотрудники дипмиссий и представительств международных организаций прислушаются к рекомендациям.

Напомним, 26 июля власти КНДР сообщили, что у нелегально перешедшего границу перебежчика из Южной Кореи наблюдаются симптомы коронавируса. В Кэсоне с 24 июля был введен режим строгого карантина, а председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о возможности перехода к состоянию максимальной готовности для защиты от распространения COVID-19. Ранее в республике не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса.