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29.07.2020 04:55
Рубрика: В мире

Власти США рекомендовали ужесточить санитарные ограничения в 21 штате

Скорая помощь на улицах Нью-Йорка. Фото: iStock Скорая помощь на улицах Нью-Йорка. Фото: iStock
Скорая помощь на улицах Нью-Йорка. Фото: iStock

Белый дом рекомендовал властям 21 штата ужесточить санитарные ограничения. Мера вызвана ростом новых случаев заражения. Об этом, со ссылкой на поступивший в ее распоряжение доклад, пишет газета The New York Times.

Фото: AFP
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"Рекомендации направлены федеральным чиновникам и руководителям штатов. Ранее аналогичный документ уже был составлен, но в середине июля речь шла о 18 штатах", - приводит подробности ТАСС.

Вернуться к санитарным ограничениям предложено штатам: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин. Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, власти ряда этих территорий уже приостановили начавшееся ранее снятие ограничений.

Накануне в США приступили к третьему этапу испытания вакцины от коронавируса. В нем будут участвовать почти 30 тысяч человек. К проведению тестирований подключат 89 центров по всей стране. Разработку препаратов, способных противостоять коронавирусу SARS-CoV-2 в США ведут несколько крупных компаний: "Модерна", "Джонсон энд Джонсон", "Мерк" и другие.

США продолжают удерживать мировое лидерство среди стран по числу зараженных новым типом коронавируса. По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику, в стране зарегистрировано 4 миллиона 347 тысяч 717 случаев заболевания.

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