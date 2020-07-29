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29.07.2020 05:49
Рубрика: В мире

Во вьетнамском Дананге выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом

Фото: AFP/Hoang Khanh Фото: AFP/Hoang Khanh
Фото: AFP/Hoang Khanh

В Дананге - третьем по величине городе Вьетнама - выявлены семь новых случаев заражения коронавирусом. Все они связаны с медицинскими учреждениями, где проходят лечение три пациента, ставшие первыми за последние месяцы инфицированными внутри страны, а также с местами, которые они посещали.

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Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением COVID-19. В общей сложности в Дананге и близлежащих провинциях за минувшие три дня зарегистрированы уже 30 случаев коронавируса, пишет ТАСС.

Новая вспышка произошла в Дананге после 99 дней полного отсутствия случаев заражения в стране. Местные власти сообщили, что эти случаи инфицирования вызваны новым, более агрессивным штаммом коронавируса. По первым наблюдениям вьетнамских медиков, он способен к более активному размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.

В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции. На две недели полностью прекращено авиационное, автотранспортное, железнодорожное и водное сообщение Дананга с другими частями страны. Запрещена деятельность развлекательных заведений, введен запрет на проведение любых массовых мероприятий. Граждан обязали носить медицинские маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Пандемия коронавируса COVID-19

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