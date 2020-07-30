Идеальная диверсия: как один партизан уничтожил четыре эшелона немцев

77 лет назад на белорусской станции Осиповичи партизан Федор Крылович осуществил одну из крупнейших диверсий Великой Отечественной войны. Взрыв установленных им мин уничтожил четыре немецких эшелона с топливом, снарядами и танками "Тигр", которых гитлеровцы очень ждали на Курской дуге.

Отличный парень Федя

Федор Крылович родился в семье железнодорожника. После семилетки поступил в электротехникум, но вынужден был бросить учебу из-за тяжелого материального положения семьи. Чтобы помочь родителям, 17-летний Федор работал в двух местах: электриком на железнодорожной станции и помощником уполномоченного в городском отделе физкультуры и спорта.

В 37-м Крыловича призвали в армию. Он успел повоевать на Халкин-Голе и у озера Хасан, на Карельском перешейке, в Осиповичи вернулся сержантом. "Федора знали и любили в городе. Рослый, широкоплечий, он был необыкновенно подвижным, общительным, смелым и решительным парнем.В военной гимнастерке, подтянутый, но мог перетанцевать любого на предвоенных вечеринках и притягивал к себе молодежь. Те, кто помладше, старались подражать ему. Для нас слово Федора было законом", - вспоминал белорусский подпольщик Леонид Верещагин.

Утром 22 июня 1941 года, узнав о нападении немцев, Крылович явился в военкомат. Но его развернули - железнодорожники нужны были в тылу. Впрочем, Осиповичи были тылом недолго - немцы заняли городок уже 30-го, через узловую станцию непрерывным потоком шли военные эшелоны на восток. Федор продолжил работать на станции электромонтером и стал подпольщиком, занимался вместе с товарищами мелким саботажем. В армии он выучился на связиста, а теперь собрал приемник, по которому слушал сводки Совинформбюро.

"Имел свидание. Подобрался замечательный парень. Он у меня уполномоченный по г. Осиповичи - Крылович Ф.А. По моему заданию организовал 9 комсомольских ячеек по 3-4 человека. Ребята толковые и энергичные, только нужен материал. Стыдно признаться, что нет тола и мин. Жду" - весной 1943 года докладывал наверх уполномоченный ЦК ЛКСМБ Павел Воложин. В середине июля он встретился с командованием спецотряда белорусского МГБ "Храбрецы". В обмен на обещание поставлять из Осиповичей разведданные Воложин получил от чекистов две английские магнитные мины и по цепочке переправил их Крыловичу. Конкретной задачи Федору не ставили - приказано было использовать взрывчатку максимально эффективно.

Веселая ночь

Вечером 29 июля Крылович заступил на дежурство станционным монтером. Мины лежали на дне переносного ящика с инструментом. Ближе к полуночи в Осиповичи пришел эшелон с бензином - вскоре он должен был отправиться на юг, в сторону Курска. Федор решил, что цель подходящая - план действий у него уже был заготовлен. Он незаметно вывел из строя семафор в вагонном парке, куда отогнали состав, а затем по команде дежурного по станции уже официально отправился его чинить.Его сопровождал немецкий солдат, но подпольщик улучил момент и прикрепил мины к двум цистернам. Сработать они должны были, когда поезд уйдет со станции. Устранив неисправность, монтер вернулся на свой пост, а после смены ушел домой.

Войти в историю мировых диверсий Федору помогла случайность: немцы вернули в вагонный парк уже готовый к отправлению состав. Взрывы прогремели ранним утром, пожар охватил соседние эшелоны с боеприпасами и бронетехникой, на станции начался ад. Пламя бушевало 10 часов, полностью сгорели четыре состава, пять паровозов, пять танков "Тигр" и "Пантера", 63 вагона с боеприпасами, 12 - с продовольствием. Детонация снарядов разворотила пути, уничтожила угольный кран и водокачку, станция Осиповичи надолго вышла из строя. Испугавшись взрывов, разбежалась охрана расположенного по соседству концлагеря, а его арестанты пробрались в лес, к партизанам.

После бала

Оставаться в Осиповичах Крыловичу было нельзя - обозленные немцы его искали. Удачливый монтер тоже ушел в партизанский отряд, где продолжил взрывать немецкие эшелоны. В 1944 году за успехи в тылу врага - самым ярким из них стал взрыв в Осиповичах, - командиры двух партизанских бригад и спецотряда "Храбрецы" стали Героями Советского Союза. Федор вернулся в войны с партизанской медалью. Лишь в 1949 году будущий глава Белорусской ССР Кирилл Мазуров выхлопотал ему орден Ленина. Умер Федор Крылович в 43 года - сказались многочисленные ранения и контузии, удел любого подрывника.

Спустя много лет на станции Осиповичи открыли памятник комсомольцу-диверсанту. Его именем названа одна из улиц города, на ней установлена мемориальная доска.