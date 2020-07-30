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30.07.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Mazda CX-5 получит новый кузов и переименуется

Текст: Константин Руссов
Фото: www.spyder7.com Фото: www.spyder7.com
Фото: www.spyder7.com

Японский автопроизводитель зарегистрировал новый буквенно-числовой индекс CX-50, который, как ожидается, присвоят кроссоверу CX-5 после смены поколений, в ходе которой будет изменена форма кузова.

Издание Spyder7 сообщает, что новый CX-50 станет кросс-купе. Модель будет создана на новой платформе с заднеприводной компоновкой, которая также ляжет в основу нового Mazda6. Премьера новинки может состояться в следующем году, в продаже CX-50 не стоит ждать ранее начала 2022-го.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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В июне 2020 года Mazda обновила CX-5. Двухлитровый двигатель кроссовера оснастили системой отключения части цилиндров при малых нагрузках, а полноприводные версии получили электронную систему имитации блокировок дифференциала. Также была заменена мультимедийная система, улучшена работа систем безопасности.

В России Mazda CX-5 продаётся с бензиновыми двигателями объёмом 2.0 и 2.5 литра мощностью 150 и 194 л.с. Механическая коробка передач предусмотрена для кроссовера в базовой комплектации со 150-сильным мотором, для остальных версий - "автомат". Цена на модель начинается от 1 645 000 рублей.

#Mazda