Памфилова: Проверка депутатов на двойное гражданство не входит в компетенцию ЦИК

Никто из нынешних депутатов Госдумы седьмого созыва на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имел второго гражданства. Проверять, приобрели ли народные избранники второй паспорт уже после регистрации, - это вне компетенции Центризбиркома. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверить ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства. Запрос на эту тему был отправлен в Центризбирком. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

- При всем уважении к Государственной думе, мы можем только поделиться информацией, которую собирали в 2016 году при регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва, - сказала Памфилова, которую цитирует "Интерфакс".

Она добавила, что ЦИК сам не проводит проверок даже в период предвыборной компании. При регистрации кандидатов комиссия отправляет запросы в Федеральную налоговую службу, Центробанк, миграционную службу МВД "на предмет выполнения соискателями депутатских кресел требований закона". На основе полученных данных ЦИК принимает решение о регистрации.

- Существует презумпция доверия - кандидат несет юридическую ответственность за предоставленные данные, - подчеркнула Памфилова.

Таким образом, на момент принятия решения о регистрации у ЦИК информации о наличии второго гражданства у депутатов не было. Однако проверить, как дела обстояли дальше, комиссия не может.

- Что произошло в дальнейшие четыре года - мы не можем знать, у нас нет ни возможностей, ни полномочий, - сказала председатель Центризбиркома.

Ранее глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба сообщал, что в запросе в ЦИК о проверке двойного гражданства фигурируют 14 депутатов. Среди них Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Александр Жуков и другие.