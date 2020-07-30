Новости

Помпео: США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР 02:35
Доставленные на МКС газоанализаторы не нашли в воздухе бензола 02:07
В НАСА объявили о запуске нового марсохода к Красной планете 01:36
С 30 июля сразу несколько регионов страны окажутся во власти непогоды 00:41
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 29.07.2020
На Украине сообщили о третьем заражении COVID-19 жителя Тернопольщины 29.07.2020
В Подмосковье прибыл первый регулярный контейнерный поезд из Китая 29.07.2020
Федеральные агенты могут быть выведены из Портленда 29.07.2020
Мобильный всемирный конгресс пройдет в привычном формате в 2021 году 29.07.2020
У половины жителей трущоб Мумбаи обнаружен коронавирус 29.07.2020
Boeing прекратит производство своего классического самолета 747 29.07.2020
Электрический кроссовер Skoda: первые изображения салона 29.07.2020
Экс-глава РАО Федотов приговорен к 5 годам за мошенничество 29.07.2020
Госдума отправила в ЦИК запрос о проверке двойного гражданства у депутатов 29.07.2020
Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса 29.07.2020
Начались съемки фильма о поединке между Карповым и Корчным 29.07.2020
Смолов готовится к новому сезону вместе с "Локомотивом" 29.07.2020
Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 29.07.2020
Toyota пообещала удвоить пробег электромобилей к 2025 году 29.07.2020
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 29.07.2020
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 29.07.2020
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 29.07.2020
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 29.07.2020
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 29.07.2020
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 29.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 02:35
Рубрика: В мире

Помпео: США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР

Вашингтон намерен соблюдать торговое соглашение с Пекином, несмотря на разногласия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Подождем и посмотрим, выполнят ли они свои обязательства в рамках этой сделки", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Фото: REUTERS/Al Drago
Призывы Майка Помпео к холодной войне с Китаем несут серьезную угрозу

Напомним, Соединенные Штаты и КНР подписали в январе этого года первую часть торгового соглашения. Китай должен купить американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин никогда не станет первым разжигать конфликт. Поднебесная заинтересована в стабильных связях между двумя странами.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор