Помпео: США намерены соблюдать торговое соглашение с КНР

Вашингтон намерен соблюдать торговое соглашение с Пекином, несмотря на разногласия. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. "Подождем и посмотрим, выполнят ли они свои обязательства в рамках этой сделки", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Соединенные Штаты и КНР подписали в январе этого года первую часть торгового соглашения. Китай должен купить американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин никогда не станет первым разжигать конфликт. Поднебесная заинтересована в стабильных связях между двумя странами.