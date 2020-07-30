Постановление губернатора Приморского края от 29 июля 2020 года № 106-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 28 июля 2020 года № 9268 постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг "О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от 27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020 года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10 мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг, от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года № 82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня 2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг, от 14 июля 2020 года № 98-пг, от 17 июля 2020 года № 99-пг) следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 1.1 слова "по 31 июля" словами "по 14 августа";

1.2. Дополнить абзац первый пункта 3 словами ", с 30 июля 2020 года по 12 августа 2020 года включительно, с 13 августа 2020 года по 14 августа 2020 года включительно";

1.3. Дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:

"13.2. Министерству цифрового развития и связи Приморского края:

обеспечить взаимодействие с министерством здравоохранения Приморского края, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю по вопросу обмена информацией о месте жительства (месте пребывания, месте фактического проживания) на территории Приморского края, номерах контактных (мобильных) телефонов (при их наличии) граждан с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, проходящих лечение в амбулаторных условиях (на дому), а также граждан, контактировавших с ними, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;

обеспечить взаимодействие с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по вопросу обмена информацией и сведениями от сотовых операторов о геолокации контактных (мобильных) телефонов граждан, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

обеспечить на основании сведений, представленных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также по результатам видеонаблюдения в местах массового скопления людей проведение мониторинга соблюдения гражданами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, постановлений санитарных врачей в части режима изоляции и направление результатов указанного мониторинга в уполномоченные органы в целях решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко







