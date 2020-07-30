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30.07.2020 13:00
Рубрика: Власть

Рабочая группа по Конституции продолжит работу в 2021 году

Текст: Татьяна Замахина
Рабочая группа по реализации поправок в Конституцию продолжит функционировать до тех пор, пока есть актуальные предложения - в 2021 году работа будет продолжаться точно. Об этом заявил сопредседатель группы, депутат ГД Павел Крашенинников. По его словам, первым в осеннюю сессию предполагается принять закон о правительстве, который является основным для закрепления принципа единства публичной власти.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Члены рабгруппы теперь займутся мониторингом реализации положений Основного Закона после прошедшего общероссийского голосования. Такую задачу перед ними ранее поставил глава государства.

Фото: Телеканал "Россия 1"
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- Мы будем работать по законопроектам, по тем наработкам, которые у нас есть, - сообщил Крашенинников журналистам по итогам заседания рабгруппы. - Я надеюсь, что пока у нас есть силы и есть какие-то вещи, которые мы можем предложить, мы будем продолжать работу.

Участники заседания, по его словам, сошлись на том, что в осеннюю сессию парламентскую сессию не успеть принять все 100 законов, которые нужны для реализации поправок.

- Потому что для нас важно качество принимаемых инициатив, поэтому, конечно, мы будем переходить в следующую сессию, - сказал Крашенинников. Тем более что конкретных сроков для принятия законопроектов, исполняющих новые положения Конституции, не поставлено.

- Все законы должны быть качественные, выверенные и не должны противоречить друг другу, - подчеркнул сопредседатель.

Он напомнил, что парламент уже принял закон о признании действий и призывов по отчуждению территорий РФ экстремизмом. Теперь предстоит одобрить поправки в кодексы на тему наказания за такие деяния. Предстоит подробное обсуждение. Как уточнил еще один сопредседатель, сенатор Андрей Клишас, необходимо будет определить, что значит призыв к экстремизму - планируется обсудить эту тему с Верховным судом.

А в начале осени в ГД будет внесен закон о правительстве - основной для закрепления принципа единства публичной власти, отраженном в обновленной Конституции РФ. Первым, считают в рабгруппе, нужно будет принимать именно этот документ.

- В законе о правительстве, кроме единства системы публичной власти, будет много других норм, например, вопросы, связанные с назначением министров, - сказал Павел Крашенинников. - Часть федеральных министров будут проходить процедуру назначения через консультации в Совете Федерации, еще часть будет утверждаться в Госдуме.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Также в документе будет отражен и вопрос об ограничениях для вступления в должность - запрет двойного гражданства, вида на жительство и т.п. "Поэтому, конечно, этот закон будет достаточно большой", - отметил парламентарий. Он пояснил, что текст еще не готов - пока есть только наработки.

Затем с учетом норм закона о кабмине предполагается принимать другие документы - о Госсовете, об организации органов власти в субъектах Федерации, в местном самоуправлении. Также в планах - законопроекты о культуре, о науке и о федеральных территориях.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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