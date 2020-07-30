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30.07.2020 18:01
Рубрика: Общество

Главврач и его команда

В этой сельской больнице оперируют даже самых сложных больных
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Сегодня "одноэтажную" медицину часто ругают: не хватает врачей, сил и средств. Константиновская больница - тот самый случай, когда сельская медицина здесь не просто на уровне. А на уровне очень хорошем. Богатого покровителя у больницы нет, зато есть феномен ее главврача.
"Главное качество нашего главного врача - надежность", - говорят об Игоре Хомитове коллеги. Фото: Александр Ярошенко "Главное качество нашего главного врача - надежность", - говорят об Игоре Хомитове коллеги. Фото: Александр Ярошенко
"Главное качество нашего главного врача - надежность", - говорят об Игоре Хомитове коллеги. Фото: Александр Ярошенко

Село Константиновка в сотне километров от Благовещенска раскинулось вдоль Амура. Большой двор районной больницы алеет от цветущих роз. "В этом году двести кустов высадили", - замечает главный врач Игорь Хомитов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Гордость больницы - недавно отремонтированное детское отделение. Переступаешь порог - и попадаешь в сказку: регистратура начинается с большого плазменного экрана телевизора, по которому транслируются мультики. Палаты - это отдельная история. Кроватки для самых маленьких, как из кукольного домика: яркие покрывала, нарядные рюшечки, бантики. Кровати для тех, кто постарше, напоминают сани-розвальни. Ножки, как загнутые полозья. Немного детской фантазии - и ребенок уже не в больнице, а мчится на волшебной тройке. Вперед, к выздоровлению.

В отделении есть даже ванна-джакузи. "Зачем?" - не выдерживаю я. "Пребывание в больнице для ребенка - стресс. Поэтому все должно этот стресс минимизировать. Джакузи - это прекрасно, дети очень любят там купаться. "Сказочные" палаты тоже как элемент лечения", - поясняет главврач.

Доктор Хомитов возглавил Константиновскую больницу восемь лет назад, тогда учреждение было разбросано по всему райцентру. У всех были свои котельные. Деньги в прямом смысле вылетали в трубу. "Тогда у нас числилось 220 человек персонала, сегодня работает 168. Но самое главное - врачей меньше не стало", - говорит Игорь Хомитов. И добавляет: "Врачей вообще много не бывает".

Коварный перелом шейки бедра не повод отправлять пациента за многие километры в областную больницу

Он хорошо помнит первые субботники, когда начинался бунт от предложения выйти и навести порядок в больничном дворе. Сегодня там потрясающий розарий, а в ближайших планах - построить фонтан. "Главное качество нашего главного врача - надежность. Не помню ни одного случая, чтобы он не сдержал слово", - говорит Наталья Аверина, врач-педиатр.

По сегодняшним параметрам жизни больнице положено 29 коек круглосуточного стационара. По факту их больше пятидесяти. "Они просто стоят. Но бывают ситуации, когда госпитализаций реально больше, тогда мы их и задействуем. У нас ни один больной за эти годы не лежал в коридоре", - замечает главный врач.

Удивительно, но в этой районной больнице оперируют даже сложных ортопедических больных. Коварный перелом шейки бедра для здешнего хирурга Артемия Павленко не повод отправлять пожилого пациента за многие километры в областную больницу. "Он ставил на ноги бабушек, которым было далеко за девяносто. Моя задача - создать для него все необходимые условия", - говорит Игорь Эдуардович.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области
В регионах открываются новые детские больницы

Годовой бюджет больницы 135 миллионов рублей - из системы ОМС. Платных услуг оказывают в год не более чем на 4 миллиона. Сельский район, здесь на платных не разгонишься… "Недавно приобрели новейшую аппаратуру для гастроскопии. Деньги всегда есть, жить можно", - улыбается доктор Хомитов.

"Я сделал" - так он говорит о каких-нибудь неизбежных "нерейтинговых" решениях. Когда же речь заходит о достижениях, главврач использует обороты "мы сделали", "наши сделали". Ему неважно, на чей счет будет записан очередной плюс, - лишь бы он был ощутим для сельчан.

Согласно нормативам, Константиновской ЦРБ положено всего 0,25 ставки врача-кардиолога. Но специалист работает здесь на полную ставку, переехав из Благовещенска в Константиновку. "Сердечно-сосудистая патология вышла на первое место по заболеваемости, поэтому мы сделали все, чтобы у нас работал грамотный кардиолог", - рассказывает главврач.

Доктор Хомитов - особый случай в управленческом этаже амурской медицины. Пару лет назад его на год "командировали" возглавить Зейскую больницу. И весь год коллектив Константиновской ЦРБ методично писал в региональный минздрав письма с требованием вернуть главного врача. Но в Зее нужно было спасать ситуацию. И он за год вытащил из экономической и организационной трясины Зейскую ЦРБ, где за десять лет сменилось двенадцать главврачей.

Когда, прожив в Зее год, он вернулся в свою Константиновку, коллеги встретили его… бурными аплодисментами.

Прямая речь

Надежда Цыбанкова, фельдшер села Новотроицкое Константиновского района:

- В нашем медпункте сделали прекрасный ремонт. Даже систему "теплый пол" установили. Открыли физиокабинет. Я беру кровь на анализы, отправляю в больницу, на следующий день готов развернутый биохимический и клинический анализ. То же самое с электрокардиограммой. Сорок лет работаю в медицине, знаю, что далеко не у всех такие условия. Все зависит от личности, которая стоит у штурвала.

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