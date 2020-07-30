Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение 11 фигурантам дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Им инкриминируют участие в террористическом сообществе и совершение теракта. Как сообщает ТАСС, никто из обвиняемых пока вину не признал.

Сообщалось, что у Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики, ему и его семье неоднократно угрожали. В начале 2019 года на него было совершено первое покушение, его машину расстреляли по дороге из Чечни в Ингушетию. В автомобиль попало 17 пуль, но сам борец с экстремизмом чудом не пострадал. Однако два его попутчика были серьезно ранены и умерли в больнице. А 2 ноября Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены на улице в Москве.

Как отмечал в интервью "РГ" глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, обвиняемые и некоторые другие лица "желали принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества. А также вызвать страх и панику среди населения республики". Однако запугивание не сработало - на сегодняшний день вся доказательная база собрана для передачи дела в суд.