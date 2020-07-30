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30.07.2020 09:28
Рубрика: Общество

Для пострадавших от паводка жителей Нижних Серег купят новое жилье

Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Ликвидация последствий сильного паводка в уральской глубинке продолжается. К помощи пострадавшим подключились и общественные организации.

На сегодня в городе Нижние Серги полностью восстановлено холодное и горячее водоснабжение и работа канализации. Сохраняются проблемы с газоснабжением: отключенными остаются 32 частных дома на улице Жукова - там стихия полностью разрушила трубу газовода. Техдокументация для строительства нового уже готова: как только будет восстановлена дорога, газовики приступят к работе, сообщают в департаменте информполитики Свердловской области.

Восстановлено движение по пешеходному мосту через реку Заставка на улице Жукова, идет капремонт автомобильного моста через реку Серебрянку на улице XXII Партсъезда. Продолжается очистка русел рек от мусора.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Для профилактики распространения инфекций в городе идет вакцинация от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Случаев заболевания острой кишечной инфекцией в Нижних Сергах нет.

Более половины пострадавших от паводка жителей уже получили выплаты из областного резервного фонда и бюджета муниципалитета. Межведомственная комиссия обследовала 290 объектов, пять частных жилых домов признала непригодными для проживания - они подлежат сносу. 31 частный дом требует капитального ремонта. Еще 254 дома не имеют видимых признаков повреждения. Собственникам разрушенного жилья, у которых нет возможности остановиться у родственников, предоставили временные квартиры.

К помощи подключились и благотворительные организации: фонд РМК уже выделил на поддержку населения Нижних Серег 12 миллионов рублей. Поддержку получат 35 семей, с каждой работают индивидуально. Трем пострадавшим семьям фонд купит квартиры, еще двум - частные дома. Кроме того, в затопленный город доставлено 17,5 тонн питьевой воды, 500 продуктовых наборов и средства индивидуальной защиты.

Напомним, паводок в Нижних Сергах произошел 20 июля: в результате ливня из берегов вышли несколько рек. Затопленными оказались десятки жилых домов, разрушены три пешеходных и один автомобильный мост.

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