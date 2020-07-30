Суд в Москве продлил срок домашнего ареста Ефремова на 6 месяцев

Слушания по существу уголовного дела Михаила Ефремова назначены в Пресненском районном суде на 5 августа. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Преснеского суда Москвы Лела Кокая.

По ее словам, судом также продлен срок содержания под домашним арестом Михаила Ефремова на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд (до 22 января 2021 года).

Сегодня в Пресненском суде прошли предварительные слушания, которые начались со второй попытки. Накануне их перенесли из неявки адвокатов Ефремова. Как сообщил после слушаний, которые проходили в закрытом режиме адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, судья сообщила, что будем работать каждый день, начиная с 5 августа. "Таким образом, приговора можно ждать уже в августе", - высказал свое мнение защитник.

По обвинению в смертельном ДТП в состоянии опьянения Ефремову грозит реальный срок от 5 до 12 лет. Актер вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем своего "Джипа" вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Находившейся за рулем отечественного авто 57-летний рязанец Сергей Захаров, умер на следующее утро от полученных травм в реанимации.