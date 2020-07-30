В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока-2"

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Это мнение он озвучил на бизнес-конференции в Вене, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Зеле, в конечном счете, спор касается того, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в энергоснабжении Старого света. "Как европейская компания, мы ожидаем, что политики будут гарантировать, что Европа, как место для инвестиций, не потеряет своей привлекательности", - отметил бизнесмен в своем выступлении.

OMV совместно с Wintershall Dea, Uniper, Shell и Engie участвуют в финансировании строительства и эксплуатации линии, организованной российской государственной компанией "Газпром". На их долю приходится около половины вложений в проект стоимостью почти 10 миллиардов евро. Эти и другие европейские компании в настоящее время находятся под угрозой санкций со стороны США, которые отвергают строительство трубопровода и связанное с этим укрепление экономики России, отмечают эксперты.

На минувшей неделе госсекретарь США Америки Майк Помпео заявил, что трубопровод, проходящий по дну Балтийского моря, для транспортировки газа из России в Германию "отныне подпадает под действие закона, который позволит применять санкционные меры", в том числе к компаниям, которые ведут бизнес с Россией или такими странами, как Иран и Северная Корея.

Ранее в июле нижняя палата американского Конгресса проголосовала за поправки, которые позволят расширить ограничительные меры в отношении "Северного потока-2". В Германии назвали эти рестрикции, "противоречащими международному праву". Представители немецкого бизнеса охарактеризовали угрозы Вашингтона, как "невероятно низкую точку в трансатлантических отношениях". При этом европейские бизнесмены неоднократно утверждали, что тезис о якобы имеющейся зависимости Европы от российского газа "является голословным".