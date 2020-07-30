В Госдуме поддерживают инициативу о дистанционных медосмотрах водителей

Глава думского комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о поддержке комитетом законопроекта о дистанционных медосмотрах водителей, который разработал Минздрав.

Законопроект, о котором идет речь, позволит использовать телемедицинские технологии для контроля за состоянием здоровья водителей.

От того, насколько качественно работает система предрейсовых и послерейсовых медосмотров, зависят жизни миллионов людей, подчеркнул Морозов. Ведь на дороги страны ежедневно выходит около 6 млн единиц грузовиков, около миллиона автобусов и сотни тысяч автомобилей такси.

Предполагается, что медики на дистанции будут измерять давление, проверять работу сердца, устанавливать, в трезвом ли состоянии находится шофер. Если показатели вызовут подозрение, водителя направят на очный медосмотр.

- Это будет по-настоящему прорывное решение, - сказал Дмитрий Морозов. Он, впрочем, не исключил ошибки системы на первом этапе. Следствием будет неправомерное отстранение водителя от работы и направление на дополнительный медосмотр - однако эта цена, считает глава комитета, не так уж и высока на фоне безопасности людей на дорогах.

Как отметил заместитель Морозова Леонид Огуль, далеко не у каждого перевозчика есть финансовая и техническая возможность иметь в штате врачей, которые могли бы каждое утро и вечер проводить медосмотры водителей. "Решить эту проблему можно с помощью внедрения телемедицинских технологий", - считает Огуль.