Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.07.2020 10:04
Рубрика: Авто

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

Текст: Алексей Дуэль
Сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все водители и кандидаты в водители, а только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Позиции ведомств близки по ключевым вопросам, - сообщил замглавы ведомства. - Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта".

Фото: iStock
Пожилым водителям предложили чаще проходить медосвидетельствование

Изменить правила получения водительской медсправки хотели еще начиная с прошлого года. Основные новации - введение дополнительных обследований, чтобы не допустить до руля, в том числе, людей, склонных к алкоголизму, и наркоманов. Повышение стоимости и сложности шоферской медкомиссии вызвало изрядный переполох в автодорожном сообществе. В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.

Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.