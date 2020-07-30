В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

Сдавать анализы на употребление алкоголя будут не все водители и кандидаты в водители, а только те, у кого нарколог выявит симптомы заболевания. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

"Позиции ведомств близки по ключевым вопросам, - сообщил замглавы ведомства. - Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта".

Изменить правила получения водительской медсправки хотели еще начиная с прошлого года. Основные новации - введение дополнительных обследований, чтобы не допустить до руля, в том числе, людей, склонных к алкоголизму, и наркоманов. Повышение стоимости и сложности шоферской медкомиссии вызвало изрядный переполох в автодорожном сообществе. В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.

Старые условия получения водительских медсправок продолжат действовать как минимум до конца года, добавил Олег Салагай, передает РИА Новости.