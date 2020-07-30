Volkswagen тестирует кроссовер, который будет выпускать в России

Кроссовер Volkswagen Tarek попал в фотообъектив во время тестов в Аргентине. Этот автомобиль планируют выпускать в этой латиноамериканской стране, а затем - и в России. Снимки появились на местном сайте Autoblog.

Кроссовер спереди и сзади закрыт камуфляжной пленкой. Это говорит о том, что именно здесь кроются основные изменения по сравнению с китайской версией VW Tharu (у модели разные названия в разных странах). В частности, у него иная решетка радиатора с ламелью, разрезающей "гриль". В центре хорошо виден новый логотип Volkswagen, который уже появился на последних моделях бренда. Отличается и бампер, правда, защитный материал скрывает детали. Кроме того, у машины обычная оптика, а не светодиодная. Впрочем, возможно, это особенность тестового кроссовера.

Фото: autoblog.com.ar

Сайт сообщает, что на первом этапе Tarek получит в Аргентине связку турбированного мотора TSi 1.4 (150 л.с. и 250 Нм) с шестиступенчатой автоматической коробкой Tiptronic и передним приводом. Позже, вероятно, в линейку добавят спортивную версию GTi с 2-литровым мотором и приводом на все колеса.

Известно, что в России Tarek будут выпускать вместе с соплатформенным Skoda Karoq на мощностях "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Это произойдет в 2021 или 2022 году. Деталей о том, какой именно будет модель на нашем рынке, нет.