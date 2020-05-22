Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля

Как минимум три новые модели до 2028 года начнет выпускать в России Volkswagen Group. Соответствующие обязательства компания взяла на себя в рамках Специального инвестиционного контракта, подписанного с Минпромторгом РФ. Параметры СПИКа стали известны РИА Новости.

Согласно этим данным, в производственной линейке группы в Калуге и Нижнем Новгороде будут представлены лифтбеки Skoda Octavia и Rapid, кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq, а также компактный кроссовер Volkswagen Tarek, "крупноразмерный внедорожник" и "новая модель компактного внедорожника". Последние две модели не названы, а прокомментировать планы по СПИК представитель компании отказался.

Общий объем заявленных инвестиций в этот период составит 61,5 млрд рублей. Это вторая по величине сумма среди всех автопредприятий, заключивших СПИКи. Больше - 70 млрд рублей - заявил только альянс АвтоВАЗ - Renault - Nissan - Mitsubishi.

О том, что компания будет выпускать в России Volkswagen Tarek, известно давно. В мае 2019 года эта информация прозвучала на отчетном мероприятии по подготовке производственных мощностей для этой модели в Аргентине. Правда, ранее ожидалось, что машина доберется до нас под названием Tharu - как это произошло, в Китае. По сути, это оформленный в стиле VW Teramont кроссовер Skoda Karoq. Скорее всего, эти машины будут собирать на одной производственной линии - в Нижнем Новгороде. Технические подробности пока не раскрываются. Можно лишь предположить появление двигателя объемом 1,4 л TSI на 150 л.с., с "механикой" и 7-DSG.

Кстати, "крупноразмерный внедорожник" - это, не исключено, тот самый VW Teramont, если, конечно, до 2028 года у Volkswagen не появится другая модель сопоставимых размеров.

Интересно, что информация о крупных инвестициях и новинках появилась на фоне кризисной ситуации на заводе Volkswagen в Калуге. Компания уже уведомила региональные власти, что с июня сократит здесь 79 человек. Причем, если верить профсоюзам, то этот процесс уже начался.