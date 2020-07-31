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Детский киножурнал "Хочу все знать" получит перезапуск

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    31.07.2020, 12:04
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GorkyFilmStudio Фото: youtube.com/ GorkyFilmStudio
Фото: youtube.com/ GorkyFilmStudio

Череду возрождений значимых артефактов советской эпохи ("Простоквашино", "Ну, погоди!", "Умка", т.д.) пополняет еще одно - у детского научно-популярного киножурнала "Хочу все знать" появятся новые серии.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом рассказала генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева. Уточняя, что теперь шоу будет "похожим на YouTube, TikTok". Премьера свежих эпизодов запланирована на следующий год.

"Мы перезапускаем "Хочу все знать". Он будет очень современным, это будут правильные форматы, которые сегодня интересны и понятны детям", - цитирует Слащеву ТАСС.

При этом гендиректор пояснила, что студия намерена и далее развивать направление научно-популярного контента. Также Слащева акцентировала, что Киностудия имени Горького намерена сосредоточиться на создании доброго семейного и детско-юношеского кино, никак не конкурирующего с блокбастерами и имеющего свою нишу. То есть именного такого кино, которое сейчас востребовано и которого очень не хватает.

"Хочу все знать" выходил с 1957 по 2010 год, всего - 336 передач. Руководителем проекта долгие годы был Борис Долин, режиссер, сценарист, один из основателей жанра научно-популярного кино, постановщик фильмов "Удивительная история, похожая на сказку" и "Слепая птица".

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