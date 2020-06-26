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Стартовал второй сезон "Простоквашина": Матроскин меняет внешность

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    26.06.2020, 11:04
Текст:   Козьма Лоханкин

На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" опубликована 31-я серия нового "Простоквашина", которая запускает второй сезон.

Серия называется "Банный день", и в ней кот Матроскин случайно красится в белый цвет, что становится причиной массы неприятностей.

Напомним, перезапуск "Простоквашина" состоялся в 2018 году, последняя серия первого сезона вышла в апреле.

Всего первые 30 серий мультсериала посмотрели свыше 165 миллионов раз.

Теперь студия активно готовится к премьере обновленной версии другого культового советского мультфильма - "Ну, погоди!"

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