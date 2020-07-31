Фото: Kia K5 добрались до российских дилеров

Седаны Kia K5, которые заменят на российском рынке модель Optima, начали прибывать к дилерам бренда. Фото топовой комплектации новинки на площадке у одного из автосалонов опубликовал форум поклонников марки.

Из особенностей, которые заметили пользователи форума, - отсутствие ранее анонсированного круглого селектора переключения передач (вместо него традиционный рычаг), наличие HUD-дисплея, электронных регулировок сидений, в том числе спинки кресла переднего пассажира. Салон отделан кожей.

Напомним, Kia K5 получил оригинальный дизайн экстерьера и полностью новый интерьер. Высота автомобиля уменьшилась на 20 мм, длина выросла на 50 мм, ширина осталась прежней. Оснащается новинка атмосферными бензиновыми двигателями 2.0 MPI мощностью 150 л.с. и 2.5 с отдачей в 194 л.с. Первый работает в связке с шестиступенчатым "автоматом", второй - с восьмиступенчатым.

Фото: kia-clubs.ru

Производство уже стартовало на калининградском заводе "Автотор". Продажи должны начаться осенью. По всей видимости, дилеры получают пока демонстрационные образцы или тестовые автомобили.

Цены еще не объявлены. В то же время Optima стоит в РФ от 1 364 900 до 2 074 900 рублей. Скорее всего K5 станет дороже.