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31.07.2020 14:56
Рубрика: Легковые авто

Фото: Kia K5 добрались до российских дилеров

Текст: Андрей Полухин
Фото: kia-clubs.ru Фото: kia-clubs.ru
Фото: kia-clubs.ru

Седаны Kia K5, которые заменят на российском рынке модель Optima, начали прибывать к дилерам бренда. Фото топовой комплектации новинки на площадке у одного из автосалонов опубликовал форум поклонников марки.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Из особенностей, которые заметили пользователи форума, - отсутствие ранее анонсированного круглого селектора переключения передач (вместо него традиционный рычаг), наличие HUD-дисплея, электронных регулировок сидений, в том числе спинки кресла переднего пассажира. Салон отделан кожей.

Напомним, Kia K5 получил оригинальный дизайн экстерьера и полностью новый интерьер. Высота автомобиля уменьшилась на 20 мм, длина выросла на 50 мм, ширина осталась прежней. Оснащается новинка атмосферными бензиновыми двигателями 2.0 MPI мощностью 150 л.с. и 2.5 с отдачей в 194 л.с. Первый работает в связке с шестиступенчатым "автоматом", второй - с восьмиступенчатым.

Фото: kia-clubs.ru
Фото: www.thekoreancarblog.com
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Производство уже стартовало на калининградском заводе "Автотор". Продажи должны начаться осенью. По всей видимости, дилеры получают пока демонстрационные образцы или тестовые автомобили.

Цены еще не объявлены. В то же время Optima стоит в РФ от 1 364 900 до 2 074 900 рублей. Скорее всего K5 станет дороже.

Фото: kia-clubs.ru
#Kia