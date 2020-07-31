Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств из-за маркировки

"Госпитальные препараты попросту перепродаются недобросовестными работниками медучреждений. Маркировка выявляет такие схемы, делает рынок препаратов прозрачным, а значит, все становится на места", - подчеркнул глава ведомства. Он отметил, что это основной и видимый результат маркировки, который позволяет выявить в аптеках лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах. "Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может", - сказал министр.

Денис Мантуров пояснил, что для предотвращения дефицита предусмотрен целый ряд механизмов, которые, в том числе, должны помочь компаниям, по объективным причинам, не промаркировавшим препараты вовремя. Так, по его словам, иностранные производители могут нанести средства идентификации на свои лекарства на таможенных складах, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Таких складов в России семь, уточнил министр. Кроме того, отметил он, российские и иностранные производители могут обратиться в Межведомственную комиссию при Росздравнадзоре для получения согласования на ввоз или ввод в обращение препаратов без нанесения средств идентификации. Он напомнил, что данные механизмы распространяются на лекарственные препараты, произведенные до 1 октября 2020 года.

Что касается стоимости маркировки, то, как подчеркнул Денис Мантуров, оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - обязан бесплатно, то есть за свой счет, предоставлять коды для препаратов не дороже 20 рублей. "А в дорогом сегменте лекарств стоимость маркировки в 50 копеек за код просто не имеет значения", - отметил он.