Группу Little Big назвали главным рекордсменом в истории "Евровидения"

Группу Little Big назвали главным рекордсменом "Евровидения" за все годы существования конкурса. "Их песня Uno - №1 на нашем канале в YouTube! А видео стало самым просматриваемым за всё время существования "Евровидения!" - говорится в специальном обращении, опубликованном сегодня на официальном сайте конкурса - Eurovision.tv.

За четыре месяца с момента опубликования Uno собрала уже 137 миллионов просмотров. Побив тем самым предыдущий рекорд, который установила израильская певица Нетта. У ее видео Toy ("Игрушка") их было "лишь" 134 миллиона.

При этом число просмотров Uno продолжает расти, месяц назад их число только-только перевалило за 130.000.000… А значит, и до 150 миллионов просмотров к концу года наверняка дотянет.

Кстати

"Евровидение-2021" состоится в Роттердаме. 18 и 20 мая пройдут полуфиналы, а финал 65-го конкурса песни назначен на 22 мая.

Напомним, что в конкурсе могут участвовать только новые, неизвестные широкой аудитории песни. Поэтому песню Uno живьем на "Евровидении" в будущем году мы уже не услышим.