"Мориарти" из "Шерлока" госпитализирован, ему нужна операция

Аккаунт лондонского театра The Old Vic в Twitter сообщил о том, что ирландский актер Эндрю Скотт ("Шерлок", "Дрянь"), задействованный в спектакле "Три короля", специально написанном для него драматургом Стивеном Бересфордом, будет временно вынужден прервать свою работу из-за "небольшого хирургического вмешательства", в связи с чем он находится в больнице.

We are sorry to let you know that Andrew Scott is now in hospital to undergo minor surgery and we therefore need to reschedule this week's performances of #OVInCamera #OVThreeKings pic.twitter.com/ksJBkcyQ3W — The Old Vic (@oldvictheatre) July 30, 2020

В продолжение обсуждения представители театра поспешили заверить публику, что возникшие проблемы со здоровьем незначительны и не имеют отношения к новой коронавирусной инфекции.

The issue isn't serious (or COVID-19 related) and we are expecting Andrew to have a speedy recovery. He sends his love and apologies and says he'll see everyone next week. — The Old Vic (@oldvictheatre) July 30, 2020

В настоящее время театр запустил проект под названием Old Vic: In Camera, который позволит тем, кто приобрел билет на представления, увидеть прямую трансляцию из зрительского зала, так как противоэпидемические ограничения, наложенные на проведения массовых мероприятий для борьбы с пандемией COVID-19, на данном этапе не предусматривают возможность очного посещения театров.

Напомним, что в рамках кинопроекта TheatreHD в августе этого года отечественные зрители могут увидеть запись постановки искрометной пьесы Ноэла Кауарда "Настоящая комедия" (Present Laughter) с Эндрю Скоттом и Индирой Вармой в главных ролях.