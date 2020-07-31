"Мориарти" из "Шерлока" госпитализирован, ему нужна операция

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    31.07.2020, 14:47
Текст:   Кузьма Домов
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Аккаунт лондонского театра The Old Vic в Twitter сообщил о том, что ирландский актер Эндрю Скотт ("Шерлок", "Дрянь"), задействованный в спектакле "Три короля", специально написанном для него драматургом Стивеном Бересфордом, будет временно вынужден прервать свою работу из-за "небольшого хирургического вмешательства", в связи с чем он находится в больнице.

В продолжение обсуждения представители театра поспешили заверить публику, что возникшие проблемы со здоровьем незначительны и не имеют отношения к новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время театр запустил проект под названием Old Vic: In Camera, который позволит тем, кто приобрел билет на представления, увидеть прямую трансляцию из зрительского зала, так как противоэпидемические ограничения, наложенные на проведения массовых мероприятий для борьбы с пандемией COVID-19, на данном этапе не предусматривают возможность очного посещения театров.

Напомним, что в рамках кинопроекта TheatreHD в августе этого года отечественные зрители могут увидеть запись постановки искрометной пьесы Ноэла Кауарда "Настоящая комедия" (Present Laughter) с Эндрю Скоттом и Индирой Вармой в главных ролях.

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