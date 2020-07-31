В Москве закрыли еще один магазин за несоблюдение масочного режима

В Москве временно закрыли крупный продуктовый магазин на Халтуринской улице из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора, касающихся работы в период распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал "Москва 24", кроме нарушения предписания о ношении защитных масок, Роспотребнадзор зафиксировал отсутствие обеззараживателей воздуха в магазине. Магазин закрыли на срок до трех месяцев. Решение о возобновлении торговли будет принимать суд.

Это не первый магазин крупной сети, который закрыли из-за неисполнения предписаний Роспотребнадзора. Ранее замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Восточном административном округе Екатерина Давыдова сообщила, что после жалоб на несоблюдение масочного режима была приостановлена работа магазина на Большой Косинской улице.

Напомним, в Москве масочный режим действует с 12 мая. Средства индивидуальной защиты - маски и перчатки - следует использовать в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, такси и других местах. В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Все эти меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физлиц на предприятиях составляет 4 тысячи рублей. Для пассажиров общественного транспорта за отсутствие масок и перчаток - 5 тысяч рублей. За несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах взыскание для юрлица составляет от 100 до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тысяч рублей.