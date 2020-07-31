Новосибирскую выставку "Живы и веселы" покажут в Минске и Москве

Работая над проектом, Новосибирский краеведческий музей провел большую работу, приподняв завесу не просто малоизвестной истории, а практически забытой.

"Живы и веселы" - очень современная по исполнению и технологиям выставка, международный музейный проект-исследование. Руководитель проекта, кандидат исторических наук Инна Герасимова разыскивала материалы по всему бывшему Советскому Союзу, помогали Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Российский национальный музей музыки и Государственная библиотека искусств. Выставлены подлинные документы, многие из них в условиях пандемии пересекли не одну границу. Архив главного режиссера театра Виктора Головчинера нашли в Литве, а программки, отпечатанные в Новосибирске, прибыли на выставку из Израиля.

История БелГОСЕТа началась в 1921 году, когда актер и постановщик Михаил Рафальский собрал группу молодежи из городов и местечек Беларуси.

Будущим актерам было по 15-16 лет. В Беларуси не было учебных заведений, где они могли бы освоить актерское мастерство. Поэтому в Москве была создана еврейская секция при Белорусской драматической студии. Через четыре года, успешно окончив обучение,студенты вернулись в Минск и составили основу труппы Государственного еврейского театра БССР - БелГОСЕТа, как его стали называть. 21 октября 1926 года театр открылся премьерой спектакля "На покаянной цепи" по драме Ицхока Переца.

К 1938 году в репертуаре БелГОСЕТа было уже 26 спектаклей.

Война настигла БелГОСЕТ в Витебске, где театр был на гастролях. Реквизит, декорации, сценические костюмы отправили в Гомель, куда вскоре должен был направиться театр. Многие сотрудники тоже уехали, чтобы подготовить первые спектакли. 22 июня 1941 года все эти планы рухнули. Театр отправили сначала в Горьковскую область, а затем в Сибирь. Конечный пункт - Томск, по дороге артисты узнали, что в Новосибирске первым секретарем обкома партии работает Михаил Кулагин, бывший до этого вторым секретарем ЦК ВКП (б) Белоруссии. Ему отправили большое письмо с просьбой сохранить театр.

Так БелГОСЕТ осел в Новосибирске, в самом центре города, где размещался ТЮЗ. Сезон открыли 29 марта 1942 года. Заполняемость зала превышала 90 процентов, при этом спектакли шли на идише. За годы Великой Отечественной войны коллектив театра дал около 300 спектаклей в Новосибирске, их посмотрели свыше 100 тысяч зрителей. Более 500 концертов прошли на предприятиях, в колхозах, госпиталях. Только за 1943 год фронтовая бригада БелГОСЕТа провела 104 фронтовых концерта. На выставке представлены воспоминания артистов об их встрече с пилотами эскадрильи "Нормандия-Неман". Композитор Самуил Полонский создал сводный хор и артисты театра исполняли песни на трех языках - еврейском, русском и белорусском.

Организаторы выставки сделали ее максимально мобильной. Многие материалы, фото выложены на сайте Новосибирского государственного краеведческого музея.

Уже есть заявки на показы выставки в Минске и Москве. Возможно, удастся привезти выставку и в Израиль.