В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей

Детские оздоровительные лагеря на территории Кузбасса временно прекратят работу после 3 августа. Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, такое решение связано с распространением новой коронавирусной инфекции среди воспитанников.

- Действовать продолжат только летние загородные лагеря, принимающие на отдых воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированные учреждения для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной реабилитации, - отметили в региональной администрации.

Ранее COVID-19 был диагностирован у работников и воспитанников сразу двух летних лагерей на территории Кузбасса. Двое детей и четверо взрослых сдали положительный тест в лагере "Сибирская сказка" в Новокузнецком районе. Вслед за этим стало известно о шести заболевших в новокузнецком лагере "Лесная сказка".

В последнем случае среди заболевших детей нет, однако в контакте с зараженными находились 299 человек. Лагерь пришлось закрыть сразу же, контактные сотрудники учреждения и дети находятся под наблюдением медиков.