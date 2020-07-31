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31.07.2020 09:50
Рубрика: Экономика

В Петербурге предложили установить минимальные цены на алкоголь в барах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Рабочая группа, которая призвана определить, как будет применяться принятый в Петербурге "закон о наливайках", предложила необычную меру по борьбе с псевдобарами и суррогатным алкоголем. Инициатива заключается в том, чтобы определить в барах минимальную цену на алкоголь, сообщил член рабочей группы, депутат петербургского парламента Алексей Цивилев.

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"Чтобы эти напитки за 20 рублей не предлагали. Мы понимаем, что это тоже уход от закона для торговли алкоголем в ночное время суток", - отметил Цивилев.

Напомним, недавно в Петербурге приняли закон, который запрещает обустраивать бары менее 50 квадратных метров в жилых домах. На этапе принятия документа его назвали "законом о наливайках".

В Петербурге, как и по всей стране, есть много псевдобаров - по сути это алкомаркеты, которые маскируются под точки общественного питания. Продажа алкоголя в барах разрешена в том числе и в ночное время, в то время как магазины по городскому закону должны прекращать продавать спиртное в 22.00.

На псевдобары часто жалуются жильцы домов, где такие объекты расположены. В основном это дома в историческом центре, а также в спальных районах новой застройки.

Но когда закон был принят, выяснилось, что он затрагивает не только "наливайки", но и авторские бары - заведения с оригинальным меню и оформлением. Авторские бары Петербурга известны на всю страну, и, что скрывать, многие туристы, после посещения музеев и парков с большим удовольствием ходят в авторские бары на Жуковского или Рубинштейна. Посещают авторские бары и сами горожане.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Перспектива закрытия таких заведений не обрадовала петербуржцев, и депутаты городского парламента сформировали рабочую группу, цель которой определить меры поддержки для авторских баров. Но изначально нужно понять, какой бар считать авторским, а что является наливайкой.

Первой инициативой стало регулирование цен отпускаемого алкоголя. Правда, реализация этой идеи оказывается под большим вопросом. Если с крепким алкоголем и винами еще есть какой-то ориентир в виде акцизов, то на пиво или сидр акцизов нет, цену здесь задает рынок. Также непонятно, как парламентарии собираются устанавливать цены на коктейли.

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