В Петербурге предложили установить минимальные цены на алкоголь в барах

Рабочая группа, которая призвана определить, как будет применяться принятый в Петербурге "закон о наливайках", предложила необычную меру по борьбе с псевдобарами и суррогатным алкоголем. Инициатива заключается в том, чтобы определить в барах минимальную цену на алкоголь, сообщил член рабочей группы, депутат петербургского парламента Алексей Цивилев.

"Чтобы эти напитки за 20 рублей не предлагали. Мы понимаем, что это тоже уход от закона для торговли алкоголем в ночное время суток", - отметил Цивилев.

Напомним, недавно в Петербурге приняли закон, который запрещает обустраивать бары менее 50 квадратных метров в жилых домах. На этапе принятия документа его назвали "законом о наливайках".

В Петербурге, как и по всей стране, есть много псевдобаров - по сути это алкомаркеты, которые маскируются под точки общественного питания. Продажа алкоголя в барах разрешена в том числе и в ночное время, в то время как магазины по городскому закону должны прекращать продавать спиртное в 22.00.

На псевдобары часто жалуются жильцы домов, где такие объекты расположены. В основном это дома в историческом центре, а также в спальных районах новой застройки.

Но когда закон был принят, выяснилось, что он затрагивает не только "наливайки", но и авторские бары - заведения с оригинальным меню и оформлением. Авторские бары Петербурга известны на всю страну, и, что скрывать, многие туристы, после посещения музеев и парков с большим удовольствием ходят в авторские бары на Жуковского или Рубинштейна. Посещают авторские бары и сами горожане.

Перспектива закрытия таких заведений не обрадовала петербуржцев, и депутаты городского парламента сформировали рабочую группу, цель которой определить меры поддержки для авторских баров. Но изначально нужно понять, какой бар считать авторским, а что является наливайкой.

Первой инициативой стало регулирование цен отпускаемого алкоголя. Правда, реализация этой идеи оказывается под большим вопросом. Если с крепким алкоголем и винами еще есть какой-то ориентир в виде акцизов, то на пиво или сидр акцизов нет, цену здесь задает рынок. Также непонятно, как парламентарии собираются устанавливать цены на коктейли.